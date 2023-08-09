Служба безопасности Украины задержала депутата из Кропивницкого, который занимался рэкетом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СМИ, речь идет о Дмитрие Терзове из "Батькивщины".

"В результате спецоперации в Кропивницком нейтрализована преступная группировка рэкетиров, которую возглавлял действующий депутат городского совета. Под его руководством уголовники "выбивали" 92 тыс. дол. США из местного предпринимателя, с которым депутат имеет общий бизнес", - говорится в сообщении.

Эту сумму бизнесмен должен был передать в уплату несуществующего долга.

Передачу первой части "долга" задокументировали, а на второй - задержали.

В СБУ сообщают, что в состав банды входили местные уголовники, которые вымогали деньги и у других местных жителей под вымышленными предлогами. А в случае отказа применяли психологическое давление, физическое насилие и угрозы убийства.

Как писала "Страна", в ноябре прошлого года СБУ задержала в Тернополе рэкетира с Южного Кавказа, который хотел создать в Украине новую группировку.

Ранее мы писали, как в Кировоградской области депутаты приобрели арсенал оружия и занимались рэкетом.