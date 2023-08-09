СБУ сообщает, что с начала вторжения Россия начала расследования 65 уголовных производств в отношении священнослужителей, в том числе и архиереев УПЦ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Судом уже вынесено 15 обвинительных приговоров.

19 священнослужителей УПЦ лишили гражданства, обвинив во владении российским паспортом.

Трем из них отменили въезд в Украину, как и 250 клирикам РПЦ.

Ранее мы писали, что наместника лавры в Киеве митрополита Павла выпустили из-под стражи после уплаты залога в 33 миллиона гривен. Служба безопасности Украины сообщает, что освобождение из-под стражи из-за внесения соответствующего залога не означает освобождения церковнослужителя от уголовной ответственности и не повлияет на справедливое рассмотрение дела митрополита Павла в суде.

Напомним, в середине июля Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения обозначенного залога. Митрополит Павел тогда заявил, что с решением суда об изменении его меры пресечения не согласен и что у него нет таких денег, чтобы внести залог.

Вскоре после вердикта суда в Киево-Печерской лавре установили бокс для сбора пожертвований на его залог.