Наместника Киева-Печерской Лавры митрополита Павла (в миру Петра Лебедя) освободили из-под стражи.

Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман в своем телеграм-канале.

За клирика УПЦ внесли залог в размере 33 миллионов гривен. По словам адвоката, всю сумму собрали прихожане УПЦ.

"На сайте Украинской православной церкви были обнародованы реквизиты, по которым каждый мог присоединиться и оплатить залог за митрополита Павла, ускорив освобождение из следственного изолятора. Сегодняшнее событие – это общая заслуга прихожан Украинской православной церкви, доказавших, что нет ничего невозможного. Залог внесли около 1000 человек!" - сказано в посте.

После освобождения митрополит Павел записал видеообращение в салоне автомобиля.

"Ваше блаженство владыка Онуфрий, владыка Антоний, вся братия, защитники, отец Никита, мои все домашние братья и сестры, особенно братья, благодарю вас за ваши молитвы, терпение и любовь!" - сказал отец Павел.

Напомним, в середине июля Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 33 миллиона гривен. Митрополит Павел тогда заявил, что с решением суда об изменении его меры пресечения не согласен и что у него нет таких денег, чтобы внести залог.

Вскоре после вердикта суда в Киево-Печерской лавре установили бокс для сбора пожертвований на его залог.

Сегодня должно было состояться судебное заседание по делу митрополита, но Павла на него не смогли доставить по неизвестным причинам.