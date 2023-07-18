В Киево-Печерской лавре собирают деньги на залог для митрополита Павла
В Киево-Печерской лавре собирают деньги на залог для митрополита УПЦ Павла.
Фото публикуют столичные паблики.
14 июля Соломенский суд изменил Павлу меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 33 миллиона гривен.
Митрополит сказал, что таких денег у него нет. Также он заявил, что с решением суда об изменении его меры пресечения не согласен.
Напомним, 13 июля Офис генпрокурора объявил о новом подозрении настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. Следствие обвиняет митрополита в том, что он "представлял агрессию России как внутренний гражданский конфликт", делал заявления, которые оправдывали и отрицали действия РФ.
Кроме того, по данным следствия, Павел в телефонных разговорах с верующими своими высказываниями "разжигал национальную, региональную и религиозную вражду", а в своих выступлениях "неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения".
Ранее мы писали, что Минкульт хочет опечатать все помещения Киево-Печерской лавры, кроме жилья монахов.