Киевский апелляционный суд перенёс заседание по делу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (в миру Петра Лебедя) из-за невозможности доставить священника в суд.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Во время заседания суд должен был рассмотреть жалобы защиты и обвинения на меру пресечения.

Перед этим 14 июля суд изменил круглосуточный домашний арест для Павла на содержание его под стражей до 14 августа с возможностью внесения залога в размере 33 миллиона гривен.

Позже митрополит опубликовал письмо из СИЗО, в котором отрицал обвинения в свой адрес.

"Пишу вам из Лукьяновского СИЗО, где в 1920–30-х гг. были заключены братия нашей святой лавры. От меня требовали, чтобы мы вышли из лавры, чтобы сдать вас и ваших родных, в будущем для шантажа и проверок Службой безопасности Украины, чего я не сделал", — заявил он.

Также митрополит Павел рассказал о своей жизни под стражей в СИЗО.

"Услышал на коридоре, что в СИЗО я под особым присмотром: три замка и, по-видимому, ключи у разных людей, контролирует их первый человек страны", — писал митрополит.

Также мы публиковали видео, как перед отправкой в изолятор митрополит Павел отдал свой крест и посох адвокату, а тот поцеловал ему руку.