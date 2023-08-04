Суд отправил под арест еще четверых чиновников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), подозреваемых по делу о крушении вертолета с руководством МВД на борту.

Об этом сообщает "Суспильне".

На два месяца под стражу без права залога Печерский районный суд отправил командира авиационной эскадрильи спецназначения Андрея Дворника и исполняющего обязанности командира части Владимира Леонова.

Арестован без права залога и четвертый фигурант дела о гибели руководства МВД - заместитель командира по летной подготовке Олег Иванов.

В комментарии журналистам он сказал, что с решением не согласен и будет подавать апелляцию. А на вопрос, почему не отменили полет, ответил, что это не его уровень. На уточняющий вопрос, кто должен принимать такие решения, он ответил коротко: "Министр".

Олег Иванов. Фото: Суспильне

Еще одного, пятого и последнего фигуранта дела, начальника службы безопасности полетов, отправили под круглосуточный домашний арест, пишет ГБР.

Фигурантов дела подозревают в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, сегодня аналогичное решение было принято по поводу начальника Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Ивана Коробки.

Как мы писали, 18 января в Броварах из-за крушения вертолета погибли глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.