ГБР публикует переговоры пилотов вертолета незадолго до крушения в Броварах
ГБР публикует переговоры пилотов вертолета с руководством МВД на борту незадолго до крушения.
Они говорят о плохой погоде, которая и стала одной из причин трагедии.
- Густой туман.
- Да, туманчик такой плотный, - говорят в кабине.
Также опубликована реконструкция аварии.
Напомним, что сегодня спустя полгода расследования прокуратурой была названа причина крушения. Подозрения получили пять сотрудников ГСЧС. Их обвиняют в нарушении правил безопасности и халатности.
По данным следствия, чиновники допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации вертолета.
В частности, чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области и не имел разрешительных документов на выполнение других видов полетов.
При подготовке к полету командиру экипажа не сообщили о крайне неблагоприятных погодных условиях над Броварами. У экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов.
Из-за плохой погоды экипаж вертолета вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте – даже меньше, чем высота зданий на маршруте движения.
В результате катастрофы погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь министерства Юрий Лубкович