ГБР публикует переговоры пилотов вертолета с руководством МВД на борту незадолго до крушения.

Они говорят о плохой погоде, которая и стала одной из причин трагедии.

- Густой туман.

- Да, туманчик такой плотный, - говорят в кабине.

Также опубликована реконструкция аварии.

Напомним, что сегодня спустя полгода расследования прокуратурой была названа причина крушения. Подозрения получили пять сотрудников ГСЧС. Их обвиняют в нарушении правил безопасности и халатности.

По данным следствия, чиновники допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации вертолета.

В частности, чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области и не имел разрешительных документов на выполнение других видов полетов.

При подготовке к полету командиру экипажа не сообщили о крайне неблагоприятных погодных условиях над Броварами. У экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов.

Из-за плохой погоды экипаж вертолета вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте – даже меньше, чем высота зданий на маршруте движения.

В результате катастрофы погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь министерства Юрий Лубкович