На Байковом кладбище в Киеве начали готовить мемориальные плиты для могил руководства Министерства внутренних дел Украины, которое погибло в прошлом году при крушении вертолета в Броварах.

Об этом сообщает корреспонденты "Страны".

Судя по фото- и видеокадрам, сделанным корреспондентом, деревянные кресты и похоронные венки отложили в сторону от могил и уже проводят строительные работы по подготовке фундамента для захоронения.

Напомним, 18 января в Броварах из-за крушения вертолета погибли глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Источники в МВД сообщали, что, по предварительной версии, причиной крушения вертолета с руководством МВД в Броварах стала ошибка пилота.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что найденный на месте трагедии "черный ящик" уже расшифрован во Франции, а материалы переданы украинскому следствию.

Однако причины крушения вертолета с руководством МВД в Броварах до сих пор неизвестны. Экспертизы по делу продолжаются, в том числе с привлечением французских и других иностранных специалистов.