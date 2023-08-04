Суд отправил под стражу первого фигуранта по делу о крушении вертолета с руководством МВД на борту.

Об этом сообщает "Суспильне".

Начальник Управления авиации, авиационного поиска и спасения ГСЧС Иван Коробка заявил, что с решением суда не согласен.

Согласно информации судебного заседания, следствие обвиняет его и еще четырех сотрудников ГСЧС в служебной халатности.

Однако Коробка заявляет, что действовал "в соответствии с руководящими документами", профессиональный уровень пилотов позволял им перевозить руководящий состав специальных подразделений, а "погода была летная".

Его адвокаты будут подавать апелляцию.

Известно, что еще четыре сотрудников ГСЧС, которые проходят по этому делу, уже уволены.

Перед этим в ходе следствия с большим количеством длительных экспертиз в СБУ озвучивали различные версии причины авиакатастрофы в Броварах, рассматривая возможное нарушение правил полета, техническую неисправность и умышленные действия.

Однако в итоге прокуратура остановилась на версии служебной халатности, приведшей к катастрофе.

Как мы сообщали, после крушения вертолета над детским садиком, было госпитализировано 16 человек, среди которых 6 детей.

В результате катастрофы погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь министерства Юрий Лубкович.