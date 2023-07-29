В субботу, 29 июля, в австралийском штате Квинслед разбился военный вертолет. В результате аварии погибли четыре человека.

Об этом сообщает Reuters.

Вертолет участвовал в военных учениях США и Австралии под названием Talisman Saber. Он упал в воду вблизи острова Гамильтон, пишет издание.

Министр обороны Австралии Ричард Марлес сообщил, что в результате падения вертолета в океан у побережья Квинсленда погибли по меньшей мере четыре человека.

"Четыре экипажа еще не найдены, поисково-спасательные работы продолжаются", - заявил Марлес.

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