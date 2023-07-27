В РФ на Алтае рухнул вертолет Ми-8, погибли шесть человек, семеро пострадали.

Об этом сообщают российские паблики.

По словам очевидцев, при заходе на посадку около села Тюнгур судно зацепилось за провода и рухнуло.

Предварительно, в вертолете находились туристы.

В сети появилось видео момента падения пассажирского Ми-8 с туристами на Алтае.

В России в последнее время часто происходят авиакатастрофы с военными и гражданскими бортами. Напомним, в начале июля на Камчатке рухнул российский истребитель МиГ-31 во время выполнения планового учебного полета над Авачинским заливом.

Как мы писали, над Крымом разбился российский вертолет Ми-28, оба пилота погибли.

Российские медиа сообщали 13 мая о предполагаемом падении вертолета в Клинцах Брянской области. Российские военные Telegram-каналы утверждали, что это был вертолет Ми-8, который сбила зенитная ракета.

Также СМИ публиковали видео момента падения еще одного российского вертолета под Брянском, в той катастрофе никто не выжил. Из всех версий падений российских вертолетов в Брянской области в Telegram-каналах РФ наиболее распространилась версия об ударах украинской системы ПВО, которую расположили близ границы с Россией.