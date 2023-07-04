В России потерпел крушение истребитель МиГ-31 во время выполнения планового учебного полета над Авачинским заливом. Поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота (ТОФ) уже ищут экипаж.

Об этом во вторник сообщили в пресс-службе флота, пишут российские СМИ.

"4 июля при выполнении планового учебного полета в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива потерпел аварию истребитель МиГ-31. Самолет выполнял полет без боекомплекта", - говорится в сообщении флота.

В России в последнее время часто происходят авиакатастрофы с военными бортами.

Как мы писали, над Крымом разбился российский вертолет Ми-28, оба пилота погибли.

Российские медиа сообщали 13 мая о предполагаемом падении вертолета в Клинцах Брянской области. Российские военные Telegram-каналы утверждали, что это был вертолет Ми-8, который сбила зенитная ракета.

Также СМИ публиковали видео момента падения еще одного российского вертолета под Брянском, в той катастрофе никто не выжил. Из всех версий падений российских вертолетов в Брянской области в Telegram-каналах РФ наиболее распространилась версия об ударах украинской системы ПВО, которую расположили близ границы с Россией.