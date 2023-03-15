В соцсетях начинается дискуссия о том, нужно ли так часто давать воздушные тревоги. И не стоит ли разделить их на градации в зависимости от степени потенциальной опасности.

"А можно сделать тревоги "оранжевого" и "красного" уровня? Чтобы на первые в укрытие шли только там, где хоть какая-то угроза получить "Кинжалом" по голове, а на вторые уже все не шныряли возле ТЭЦ и вообще", - предложил в Facebok экономический эксперт Глеб Вышлинский.

По его мнению, это могло бы минимизировать экономические потери. "К примеру, в Киеве невозможно выбраться с Левого берега ни машиной, ни метро, госучреждения и часть бизнесов не работает" во время тревог, говорит Вышлинский.

Отметим, что за последнее время тревоги стали звучать значительно чаще, покрывая все регионы Украины: за вчера их было пять, и только одна из тревог закончилась прилетом.

Связана такая частота, как правило, со взлетом носителей ракет "Кинжал", которые могут нанести удар по любой точке Украины, не будучи перехваченными. При этом удары такими ракетами наносятся крайне редко и в основном по конкретным инфраструктурным или военным объектам.

По мнению Вышлинского, прилет "Кинжала" более вероятен "на каком-либо производстве беспилотников или на ТЭЦ/подстанции Укрэнерго. И все равно вероятность существенно ниже, чем при массированном обстреле".

В комментариях по этому поводу развернулась полемика. Сотрудница "Укрэнерго" Мария Цатурян пишет, что "никто не знает, куда оно прилетит: на подстанцию или в офис Укрэнерго, на ТЭС или ГЭС, в офис какой-то другой компании или в жилой дом". Поэтому объявляются массовые тревоги.

Другие пользователи говорят, что атаки могут быть комбинированными - не только "Кинжалы", но и "Шахиды".

Но многие согласны с идеей, что нужно вводить градации уровней атаки. Но не верят, что власти захотят это внедрять: "Это было бы разумно, но никто не возьмёт на себя такую ответственность".

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