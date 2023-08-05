Празднование чемпионства неаполитанской футбольной команды "Наполи" дорого обошлось для Винченцо Ла Порте, который в течение 11 лет скрывался от итальянской полиции.

Об этом сообщает телеканал Sky.

По имеющимся данным, 60-летний Ла Порте был близок к клану Контини, входящему в преступный синдикат под названием "Альянс Секондильяно". Последние 11 лет мужчина скрывался от правосудия на греческом острове Корфу.

Опознать и задержать его полиция сумела после того как в соцсетях отследила фотографию, на которой преступник запечатлён в атрибутике футбольного неаполитанского клуба на праздновании победы "Наполи" в ежегодном чемпионате.

После этого была проведена совместная операция двух стран по задержанию мафиози. Преступника поймали, когда он ехал на скутере, и арестовали.

За годы, проведённые в бегах, Ла Порте был осуждён заочно, предположительно являясь покровителем преступного сообщества, в течение многих лет занимавшегося налоговым мошенничеством.

Теперь Винченцо Ла Порте предстоит отбыть тюремный срок в 14 лет и 4 месяца. По имеющейся информации мужчина всё ещё находится в Греции, в ожидании экстрадиции в Италию.

"Наполи" в прошлом сезоне в третий раз в истории и впервые с 1990 года выиграл чемпионат Италии. Предыдущие две победы в Серии А неаполитанцы одержали в составе с Диего Марадоной.

Ранее мы рассказывали о том, что сбежавшего из тюрьмы 20 лет назад мафиози арестовали благодаря Google Maps и Facebook.

Также "Страна" писала, что в Италии вышел на свободу украинский вор в законе "Неделя".