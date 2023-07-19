Митрополит УПЦ Павел обратился из Лукьяновского СИЗО, где он находится под стражей.

"Пишу вам из Лукьяновского СИЗО, где в 1920–30-х гг. были заключены братия нашей Святой Лавры. От меня требовали, чтобы мы вышли из Лавры, чтобы сдать вас и ваших родных, в будущем для шантажа и проверок Службой безопасности Украины, чего я не сделал", – заявил он.

Митрополит утверждает, что "все обвинения – это полнейшая ложь".

"Лукавые свидетели, в том числе из братии, не могут мне поставить что-либо в обвинение. Адвокаты очень способные, но их никто не слушает", – написал он.

По словам Павла, "решения судьи давным-давно заготовлены" и сравнил нынешних прокурора, следователя и судью с тройками 1930-х.

"Услышал в СИЗО на коридоре, что я под особым присмотром: три замка и, по-видимому, ключи у разных людей, контролирует первый человек страны", – написал митрополит.

Ранее мы сообщали, что перед отправкой в СИЗО митрополит Павел отдал свой крест и посох адвокату, а тот поцеловал ему руку.

Позже стало известно, что в Киево-Печерской лавре собирают деньги на залог для митрополита УПЦ Павла.