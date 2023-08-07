Суд приговорил к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества главу Тульчинской епархии УПЦ.

Об этом сообщает Офис генерального прокуратура в своём телеграм-канале.

В сообщении не указано имя подсудимого, но речь идет о Винницком митрополите Ионафане. Он признан виновным в посягательстве на территориальную целостность и оправдании агрессии РФ.

Дело возбудили в связи с его статьей, опубликованной на сайте епархии в январе 2022 года, в которой сказано о главенствующей роли Московского патриархата в православном христианстве и отрицании самостоятельности ПЦУ.

Также следствие заявляло, что он хранил на компьютере "пропагандистские листовки" для дальнейшего распространения среди граждан. Согласно заключению экспертизы, они содержат призывы к разжиганию религиозной розни, оправдывание вооруженной агрессии РФ против Украины, признание правомерной оккупации ею украинских территорий и призывы к насильственному изменению конституционного строя.

Весной Ионафана лишили украинского гражданства из-за, как заявила СБУ, наличия российского паспорта.

Сам Ионафан своей вины не признаёт и считает обвинения против себя провокацией.

В октябре мы сообщали, что Служба безопасности Украины провела обыски у Ионафана.

А месяц спустя его уведомили о подозрении за "умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями".