Служба безопасности Украины заявила, что задержала российского информатора, которая готовила ракетный обстрел Николаевской области во время визита туда президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в соцсетях.

По данным следствия, женщина собирала разведданные для российских спецслужб о запланированном визите главы государства, пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута президента, чтобы скорректировать нанесение по нему ракетного удара.

СБУ сообщает, что заранее получила информацию о подготовке покушения и приняла дополнительные меры безопасности во время визита, а сама продолжила документировать действия женщины и задержала ее "при попытке передачи разведданных в РФ".

Задержанная - жительница Очакова, работавшая ранее продавщицей в военном магазине на территории одной из воинских частей региона. Свои связи она использовала для сбора данных. утверждает спецслужба. Также женщина пыталась выявить локацию систем радиоэлектронной борьбы и складов боеприпасов ВСУ в районе Очакова.

Подозреваемую уже арестовали.

Напомним, 27 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил города юга Украины, в частности Очаков.

Недавно СБУ задержала в Днепре сотрудницу "Укрзализныци", которую подозревают в подготовке удара РФ по логистическим путям ВСУ в Днепропетровской области.