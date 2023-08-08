СБУ заявила о задержании продавщицы, готовившей ракетный удар по Николаевской области для убийства Зеленского
Служба безопасности Украины заявила, что задержала российского информатора, которая готовила ракетный обстрел Николаевской области во время визита туда президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в соцсетях.
По данным следствия, женщина собирала разведданные для российских спецслужб о запланированном визите главы государства, пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута президента, чтобы скорректировать нанесение по нему ракетного удара.
СБУ сообщает, что заранее получила информацию о подготовке покушения и приняла дополнительные меры безопасности во время визита, а сама продолжила документировать действия женщины и задержала ее "при попытке передачи разведданных в РФ".
Задержанная - жительница Очакова, работавшая ранее продавщицей в военном магазине на территории одной из воинских частей региона. Свои связи она использовала для сбора данных. утверждает спецслужба. Также женщина пыталась выявить локацию систем радиоэлектронной борьбы и складов боеприпасов ВСУ в районе Очакова.
Подозреваемую уже арестовали.
Напомним, 27 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил города юга Украины, в частности Очаков.
Недавно СБУ задержала в Днепре сотрудницу "Укрзализныци", которую подозревают в подготовке удара РФ по логистическим путям ВСУ в Днепропетровской области.