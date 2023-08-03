Национальная полиция разоблачила организованную группу мошенников, присвоивших более 20 миллионов гривен под видом продажи автомобилей и квадрокоптеров для ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции в своем Telegram-канале.

"Организатор и три сообщника использовали известные торговые площадки для размещения объявлений о продаже легковых автомобилей и квадрокоптеров для нужд Вооруженных сил Украины по заниженным ценам. При этом, в основном, их клиентами были военные и волонтеры. Мошенники не выполняли "заказ" и не выходили на связь.

Проведено 22 обыска на территории Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областей по местам регистрации и проживания фигурантов. По предварительной информации, мошенники обманули людей более чем на 20 млн грн", - говорится в сообщении.

Фигурантам объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы рассказывали, что в суд передано дело сумского депутата, который создал мошеннические колл-центры в Киеве и Днепре, выманивавшие у населения деньги якобы на нужды на ВСУ.

А в Днепре разоблачили группировку, которая выманила на заправке десятки тонн топлива якобы на нужды ВСУ.