В суд передано дело сумского депутата, который создал мошеннические колл-центры в Киеве и Днепре, выманивавшие у населения деньги якобы на нужды на ВСУ.

Об этом сообщает Нацполиция.

По данным правоохранителей, таким образом было присвоено почти 10 млн гривен, которые граждане передавали, как они думали, благотворительному фонду на покупку бронежилетов, шлемов, приборов ночного видения и другой амуниции для украинской армии.

Чтобы скрыть свою преступную деятельность, полпроцента от собранной суммы фигуранты перечисляли на ВСУ.

Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в центре Кропивницкого правоохранители разоблачили работу незаконного колл-центра - офиса, работники которого занимались телефонным мошенничеством.

Ранее мы подробно рассказывали, как мошенники из колл-центров разводят людей на деньги и кто их крышует.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

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