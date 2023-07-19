В Украине мошенники стали получать доступ к банковским счетам жертв, присваивая их номера телефонов с помощью удаленной замены SIM-карты.

В Нацполиции рассказали, как не попасть в ловушку аферистов.

Схема обмана работает следующим образом. Мошенники звонят несколько раз жертве от имени служб такси или различных организаций и склоняют перезвонить. Затем заказывают у оператора услугу восстановления SIM-карты, используя для идентификации абонента телефонные номера, с которых ранее звонили. Иногда злоумышленники даже перечисляют незначительные суммы средств на мобильный счет, чтобы точно знать дату последнего пополнения счета.

"Если вы заметили подозрительные признаки, немедленно сообщите об этом оператору сотовой связи", - призвали в полиции.

А чтобы защититься от этой и других мошеннических схем, следует придерживаться простых рекомендаций:

запретите удаленную замену SIM-карты или перейдите на контрактное обслуживание у мобильного оператора;

используйте только официальное приложение своего банка;

регулярно просматривайте историю транзакций;

не производите платежные операции с чужих устройств.

не передавайте посторонним PIN-код, CVV и срок действия банковской карты, коды SMS, которые могут использоваться для подтверждения транзакций, а также пароль от онлайн-банкинга или коды из SMS от оператора.

Для платежей в интернете лучше иметь отдельную карту с установленными лимитами на оплату, добавили в полиции.

Ранее мы рассказывали о банде мошенников, которые при помощи телефонов выдавали себя за сотрудников банка и наводящими вопросами выманивали у граждан деньги с их счетов.

Также мы сообщали, что в Кропивницком накрыли мошеннический колл-центр с 70 сотрудниками.