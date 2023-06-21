Появилось видео, как утверждается, корпоратива одного из мошеннических колл-центров в Днепре, специализирующегося на телефонных разводах с целью выманивания денег.

Ролик публикуют телеграм-каналы.

Источники "Страны" говорят, что на кадрах запечатлен корпоратив колл-центра, известного как "Лягушка" - одного из крупнейших в Днепре. Этот колл-центр получило свое название по прозвищу его основателя.

Видео было снято несколько недель назад в одном из ресторанов города.

На видео засветились бывшие "азовцы" и активисты движения "Гонор" Сергей Филимонов (известный также, как "сын Перуна") и Игорь Поташенков (он же "Маляр"). Оба были участниками известного погрома Офиса президента в поддержку Сергея Стерненко 20 марта 2021 года.

Также на видео, как говорят источники, замечен человек, якобы похожий на сына Валерия Кондратьева, президента баскетбольного клуба "Днепр", известного также по прозвищу "Гастелло".

По данным источников "Страны" в правоохранительных органах, мошеннические колл-центры - это один из немногих прибыльных бизнесов в Украине в условиях войны.

"Масштабы их деятельности огромны. И если раньше в колл-центрах говорили, что они обманывают только россиян, то сейчас уже очевидно, что это не так. Очень много они работают и с населением Украины. Так как деньги там вращаются грандиозные, то, закономерно, начался передел рынка при помощи силовиков. Этим и объясняются участившиеся в последнее время облавы: таким образом убирают конкурентов", - говорит источник "Страны".

Недавно в Днепре разоблачили колл-центры, которые от имени полиции звонили иностранцам и похищали деньги с их карт.

В ноябре прошлого года в Киеве накрыли мошеннические колл-центры международной ОПГ, в которых обманывали инвесторов.