Главный редактор "Цензора" и военный журналист Юрий Бутусов опубликовал видео о том, как попал под обстрел российских "Градов" и как был ранен его попутчик, лидер организации "Гонор" Сергей Филимонов.

Филимонов сразу после ранения думал, что ему оторвало ногу и руку. В больнице у него обнаружили 12 ранений. Его сослуживец с позывным "Хищник" получил три ранения, но они были более тяжелыми, чем у Филимонова.

"Нам негде было спрятаться, потому что мы находились на асфальте, а это идеальные условия для поражения обломками. Мы вжались в асфальт, а взрывы буквально подбрасывали в воздух, это видно по съемке. Было впечатление, что сейчас нас накроет, и было понимание, что нужно действовать, но двигаться уже поздно, и потому единственное, что я мог сделать – это включить камеру", - излагает Бутусов подробности у себя в Facebook.

Место событий не указано. Но ранее Бутусов сообщал, что находится на севере Донбасса.

Ранее мы писали, что сейчас ожесточённые бои идут в районе Бахмута и Северска (северо-восток Донецкой области), куда наступает российская армия.

Также "Страна" сообщала, что россияне с утра массово обстреляли Донецкую область. В результате были разрушены дома, люди оказались под завалами.

Война в Украине продолжается уже 136-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 135-го дня войны. Противник продолжил движение к трем городам Донецкой области - Славянску, Бахмуту и Северску. Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что война может завершиться до конца 2022 года.

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