Признается в любви и просит денег. В полиции рассказали, как распознать мошенника на сайте знакомств
Патрульная полиция Одесской области публикует методичку, как распознать мошенника на сайте знакомств.
Соответствующая публикация появилась в соцсетях полиции.
Правоохранители призывают придерживаться следующих рекомендаций:
- вас должно насторожить, если ваш новый знакомый мгновенно признается в любви и просит денег по разным причинам. Даже если он предлагает продолжить общение в социальных сетях;
- будьте внимательны и не теряйте голову;
- проверяйте информацию о новых знакомых, введите в поисковик имя и фотографию. Часто мошенники используют снимки других людей, найденных в сети;
- обратите внимание на орфографию, особенно если жених или невеста выдает себя за иностранца. Если они совершают много ошибок, то это сигнал: ваш партнер не тот, за кого себя выдает;
- не отправляйте интимные фотографии.
- никогда не отправляйте деньги, данные банковской карты, счета, а также паспорта.
Ранее мы писали, как в центре Кропивницкого правоохранители разоблачили работу незаконного колл-центра - офиса, работники которого занимались телефонным мошенничеством. Временная следственная комиссия Верховной Рады по борьбе с такими колл-центрами выяснила, что к подобной деятельности по всей Украине массово привлекаются несовершеннолетние.
Также мы сообщали, что в Днепре накрыли мошеннические колл-центры, которые обманывали граждан Чехии. За время работы они завладели 65 миллионами чешских крон (2,78 млн евро).
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