Патрульная полиция Одесской области публикует методичку, как распознать мошенника на сайте знакомств.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях полиции.

Правоохранители призывают придерживаться следующих рекомендаций:

вас должно насторожить, если ваш новый знакомый мгновенно признается в любви и просит денег по разным причинам. Даже если он предлагает продолжить общение в социальных сетях;

будьте внимательны и не теряйте голову;

проверяйте информацию о новых знакомых, введите в поисковик имя и фотографию. Часто мошенники используют снимки других людей, найденных в сети;

обратите внимание на орфографию, особенно если жених или невеста выдает себя за иностранца. Если они совершают много ошибок, то это сигнал: ваш партнер не тот, за кого себя выдает;

не отправляйте интимные фотографии.

никогда не отправляйте деньги, данные банковской карты, счета, а также паспорта.

Ранее мы писали, как в центре Кропивницкого правоохранители разоблачили работу незаконного колл-центра - офиса, работники которого занимались телефонным мошенничеством. Временная следственная комиссия Верховной Рады по борьбе с такими колл-центрами выяснила, что к подобной деятельности по всей Украине массово привлекаются несовершеннолетние.

Также мы сообщали, что в Днепре накрыли мошеннические колл-центры, которые обманывали граждан Чехии. За время работы они завладели 65 миллионами чешских крон (2,78 млн евро).