В центре Кропивницкого правоохранители разоблачили работу незаконного колл-центра - офиса, работники которого занимались телефонным мошенничеством.

Об этом сообщает "Суспильне".

В помещении находились более 70 человек. На столах у каждого работника лежали ноутбук и наушники, а также инструкция, как звонить и что говорить жертве обмана.

На месте ведутся следственные действия.

Между тем временная следственная комиссия Верховной Рады по борьбе с такими колл-центрами выяснила, что к подобной деятельности по всей Украине массово привлекаются несовершеннолетние. Об этом рассказал член комиссии Максим Бужанский.

По его данным, в случае с Кропивницким из 70 сотрудников 20 несовершеннолетние. А всего таких колл-центров по стране 1700.

"Будем требовать большего от правоохранительных органов и от Службы безопасности Украины, явление катастрофического масштаба", - написал Бужанский в своем телеграм-канале.

Недавно мы публиковали видео шикарного корпоратива со стриптизершами одного из мошеннических колл-центров в Днепре, специализирующегося на телефонных разводах с целью выманивания денег.

А раньше мы подробно рассказывали, как работают в Украине колл-центры, которые разводят на деньги клиентов российских банков.