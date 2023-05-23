В Днепре поймали вокзальную гадалку, которая ранее убедила военного отдать ей деньги.

На видео, которое распространилось по телеграм-каналам, женщина активно в чем-то убеждает человека в военной форме, после чего тот отдал ей крупную купюру.

После этого она его перекрестила, и военный снова полез в кошелек за деньгами, но сообщница гадалки закрывает камеру туловищем, и что происходит дальше - не ясно.

Сегодня полицейские задержали "гадалку" и ее сообщниц.

Позже появилось видео, как эта женщина в окружении троих детей приносит военным извинения.

При этом, по данным местных СМИ, заявлений по факту мошенничества в полицию не поступало.

Ранее мы рассказывали, как мошенница обманула семью без вести пропавшего украинского бойца. Ей дали 4 года. За 7 тыс. гривен она обещала им помощь в установлении местонахождения бойца.

Также в Киеве поймали мошенников, которые выманивали у граждан деньги под видом детских благотворительных фондов. Таким образом они присвоили себе более 10 млн гривен. Для маскировки противоправной деятельности группировка переводила около 5% полученных денег на благотворительность.