Правоохранители сообщили о подозрении женщине, которая путем обмана завладела денежными средствами родственницы без вести пропавшего военнослужащего ВСУ.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, в июле 2022 года 48-летняя уроженка Кировоградской области случайно узнала, что потерпевшая разыскивает своего племянника, который проходит службу в ВСУ и считается пропавшим без вести.

Злоумышленница предложила женщине за вознаграждение в 7 тыс. гривен свою помощь в установлении его местонахождение благодаря своим связям в правоохранительных органах.

"Потерпевшая, будучи введена в заблуждение, передала мошеннице деньги. После чего подозреваемая перестала выходить на связь и потратила деньги на собственные нужды.

В настоящее время злоумышленнице сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно).

Также выяснилось, что женщина уже раньше привлекалась к ответственности за мошеннические действия и совершила новое преступление в период испытательного срока", - говорится в сообщении.

За совершенное ей грозит до 3 лет лишения свободы.

Ранее мы также писали, как во Львовской области мошенники начали посылать письма с ложной информацией, чтобы выманить средства, якобы на помощь для военных.

Кроме того в Киеве разоблачили мошенника, который обманывал граждан, якобы собирая помощь для Вооруженных сил Украины (ВСУ), не выходя из камеры столичного СИЗО.