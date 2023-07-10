В Днепре группа из десяти человек, куда входили шестеро военных, выманила у работников заправки 50 тонн горючего якобы для выполнения боевых задач.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) в своем Telegram-канале.

По данным ГБР, в группу входили шесть военных и четверо гражданских. Они подделывали письма от имени руководства одной из воинских частей, в которых просили предоставить им горючее на военные нужды.

Таким образом за четыре месяца они получили более 50 тонн топлива на 2,5 млн гривен, которое в дальнейшем перепродавали на территории Днепропетровской области.

Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества по делу о крупном мошенничестве.

Ранее мы писали, что на Львовщине ГБР задержало правоохранителей, которые требовали взятку от фонда, помогающего военным. Двум правоохранителям сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

А в Киеве разоблачили псевдоволонтера, который присвоил деньги, собранные на генератор и автомобиль для украинской армии. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.