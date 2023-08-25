Ночью 25 августа Россия впервые запустила ракеты "Калибр" по Украине из акватории Азовского моря.

Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, таким образом российские военные пытаются найти новую тактику ударов, чтобы обходить украинские системы ПВО.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат добавил, что также запускались две управляемые авиационные ракеты, которые сначала направлялись в сторону Николаевской области, а затем повернули на Одесскую.

А также необычным было место пуска одного "Шахеда" - из района Приморско-Ахтарска (Краснодарский край РФ).

Напомним, сегодня ночью ударам РФ подверглась Днепропетровская область. Обстрел велся ракетами, артиллерией и "Градами".

Также сообщалось, что Одесскую область дважды за ночь атаковали ракетами.

Война в Украине идет уже 548-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера на мысе Тарханкут в Крыму произошла высадка группы ГУР Минобороны Украины. Разведка опубликовала видео, на котором десант высадился с лодки на берег в районе Оленевки и Маяка и повесил флаг на здание. На видео видно, что при отступлении бойцы ГУР вели огонь. Накануне на мысе Тарханкут был прилет по российскому комплексу ПВО.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.