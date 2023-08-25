Ночью 25 августа россияне дважды атаковали Одесскую область с воздуха.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг"

Около полуночи над Черным морем были пущены две ракеты, предположительно Х-35/Х-59 в направлении одного из портов. Обе ракеты были сбиты над морем.

Через несколько часов из акватории Азовского моря вылетели два "Калибра" в сторону Одессы. Оба также были уничтожены.

Ранее мы писали об ударах РФ по Днепропетровской области ночью 25 августа.

Война в Украине идет уже 548-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера на мысе Тарханкут в Крыму произошла высадка группы ГУР Минобороны Украины. Разведка опубликовала видео, на котором десант высадился с лодки на берег в районе Оленевки и Маяка и повесил флаг на здание. На видео видно, что при отступлении бойцы ГУР вели огонь. Накануне на мысе Тарханкут был прилет по российскому комплексу ПВО.

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