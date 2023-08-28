По Украине этой ночью силы РФ пустили четыре ракеты "Калибр" и две авиационных ракеты Х-59.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Два "Калибра" были сбиты, авиационные ракеты тоже.

Еще два "Калибра" нанесли удар.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что под утро военные из ПВК "Восток" сбили четыре крылатые ракеты на Днепропетровщине.

Напомним, что ночью был прилет по промышленному предприятию в Полтавской области. Там погибли два человека, еще двое пострадали.

Утром РФ выпустила ракету по Кривому Рогу в Днепропетровской области.

Война в Украине идет уже 551-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении. ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - селу к югу от Работино. Россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

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