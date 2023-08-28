В понедельник, 28 августа, из-за российских обстрелов села Садовое в Херсонской области пострадали двое местных жителей.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

Россияне выпустили снаряды по жилому дому около 10.40. От полученных травм на месте погибла 63-летняя женщина, которая находилась во дворе.

В больницу госпитализировали 58-летнего мужчину с ранением живота и ноги. Его состояние – тяжелое.

Ранее сообщали, что после удара по выставке дронов в Чернигове в больнице остаются более полусотни человек

Война в Украине идет уже 551-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении. ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - селу к югу от Работино. Россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

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