Утром 28 августа Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки ПВО уничтожили 4 крылатые ракеты.

Всего за прошедшие сутки враг нанес 11 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из РСЗО.



В течение суток произошло 34 боевых столкновения.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Надежды и Твердохлебового Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Очеретино, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах

Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Николаевки, Никольского и Антоновки Херсонской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Война в Украине идет уже 551-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении. ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - селу к югу от Работино. Россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

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