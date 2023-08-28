ВСУ освободили Работино на Запорожском фронте.

Об этом сообщает медиацентр Минобороны со ссылкой на замминистра Анну Маляр.

По ее словам, ВСУ продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого "несмотря на яростное сопротивление врага".

Ранее мы писали о том, что над зданием школы в селе Работино установили украинский флаг.

А также, что российские войска воюют под Работино без ротаций и подкреплений.

Когда ВСУ вошли в Работино, то эвакуировали оттуда местных жителей на БМП "Брэдли". В сети публиковали соответствующее видео.

Война в Украине идет уже 551-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении. ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - селу к югу от Работино. Россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

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