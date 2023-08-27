ВСУ продвигаются к Новопрокоповке - село к югу от Работино. Об этом сообщил спикер сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

По его словам, россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтоб остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

Российские паблики подтверждают наступательные действия ВСУ в направлении Новопрокоповки. Но пишут, что идут они не из Работино, а с позиции восточнее его, как бы обходя село. Само Работино, по данным части военных телеграмм-каналов РФ, российская армия уже покинула, нанося по украинским войскам в селе постоянные артиллерийские и авиаудары. Часть каналов пишут, что россияне на юге села позиции все ещё удерживают.

Работино и Новопрокоповка - села на пути к Токмаку. Этот крупный транспортный узел считается главной тактической целью наступления ВСУ на данном направлении. В случае его взятия украинская армия получит возможность наносить удары по главной дороге снабжения российских войск на юге Украины, которая идет через Мелитополь.

От Работино до Токмака около 25 километров. А от Новопрокоповки - 20. Для сравнения - с начала наступления в районе Работино (то есть с 8 июня), ВСУ на данном участке пошли 5-7 километров. При этом, как ранее заявляли военные эксперты, между Работино и Токмаком находятся мощные оборонительные линии россиян.

Таким образом, смогут или нет украинские войска дойти до Токмака в ближайшее время зависит от ответа на вопрос - есть или нет у РФ резервы, чтоб обеспечить здесь не менее плотную оборону, чем была в районе Работино.

Напомним, в США заявили, что ВСУ уже преодолели первую линию обороны РФ на южном направлении.

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