Украинские подразделения почти достигли основных российских оборонительных линий, но перед дальнейшим продвижением стоят многочисленные проблемы.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинского офицера, находящегося на передовой на юге Запорожской области.

Офицер, имя которого CNN не называет, поскольку он не уполномочен говорить под запись, сказал, что район между деревнями Работино и Вербовое "сейчас самый жаркий".

"Мы почти достигли их основных линий обороны. У нас постоянное тактическое наступление, и мы постепенно отвоевываем свою территорию", – сказал офицер.

Но, по его словам, российские войска подтянули артиллерию, и их авиация постоянно работает.

"24 часа в сутки, в день происходит около десятка воздушных налетов", – продолжил он.

Офицер сказал, что российская воздушная мощь, которую он видит сейчас, "больше" по сравнению с тем, когда он воевал в районе Бахмута.

"То же самое и с минами. В Бахмуте не было плотных минных полей... Сейчас почти все заминировано. Это стресс, много раненых от мин и взрывов техники", – добавил он.

Офицер сказал, что открытая местность также является проблемой.

"В небе круглосуточно висят дроны, как наши, так и чужие. Поэтому невозможно скрыть какое-либо движение техники. Любой маневр сразу становится известен противнику, и начинается обстрел либо артиллерией, либо беспилотниками", – объяснил офицер.

По его словам, украинские подразделения используют стальные сети для защиты от атак дронов и работают небольшими штурмовыми группами и техникой.

"Раньше мы работали ночью и в сумерках, но (россияне) адаптировались и стали ждать нас ночью, так что теперь нам приходится работать и днем. Это гораздо сложнее, потому что противник сразу видит движение и начинает обстрел", – сказал офицер.

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