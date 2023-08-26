ВСУ продолжают контрнаступательные действия возле Работино на западе Запорожской области. Силы обороны Украины продвинулись вперед, поскольку российские "военкоры" выразили обеспокоенность отсутствием подкреплений и ротации в этом районе.

Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

25 августа украинские войска провели наступательные операции как минимум на двух участках фронта и, как сообщается, продвинулись в западной части Запорожской области, отмечает ISW.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска добились успехов на направлениях Новоданиловка-Новопокроповка и Малая Токмачка-Очеретоватое.

Российский "военкор" выразил обеспокоенность по поводу способности "измученных боями российских войск" защищаться от возможных будущих новых атак украинской армии в районе Работино.

По словам "военкора", многие военнослужащие РФ, воюющие под Работино, находятся на передовой с самого начала украинского контрнаступления и что эти подразделения испытывают нехватку подкреплений на передовой.

Напомним, 23 августа над зданием школы в селе Работино установили украинский флаг. С начала штурмовой операции уже неделю бои идут в самом населённом пункте.

Перед этим мы публиковали видео, где ВСУ вошли в Работино и эвакуируют местных жителей на БМП "Брэдли".