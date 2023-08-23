47-я бригада Вооружённых Сил и главнокомандующий Залужный опубликовали видео и фото с государственным флагом над зданием школы в селе Работино, которое штурмуют украинские войска.

Напомним, с начала штурмовой операции уже неделю бои идут в самом населённом пункте.

Как утверждали российские Телеграм-каналы, армия РФ оттеснена к южной стороне села, когда украинские части атакуют посёлок с севера.

В тоже время, здание школы, на котором запечатлён украинский флаг, находится на юге Работино. Что может говорить о том, что к настоящему моменту и эта его часть вернулась под контроль Украины.

Перед этим мы публиковали видео, где ВСУ вошли в Работино и эвакуируют местных жителей на БМП "Брэдли".

Ранее появилось панорамное видео боёв в посёлке Работино под Запорожьем с беспилотника.

Война в Украине идет уже 546-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ показали видео захода в Работино с кадрами эвакуации оттуда пожилых людей на БМП "Брэдли". Россияне продолжают штурмовать территории под Купянском. Также вчера РФ впервые вывела в Черное море свой новый корабль "Циклон", носитель ракет "Калибр". Это может означать подготовку нового ракетного удара.

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