Во временно оккупированной части Запорожской области российские войска продолжают незаконно заселятся в жилые дома и медицинские учреждения, таким образом пытаясь прикрыться мирным населением.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

"Российские оккупанты цинично продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права и размещать в гражданских зданиях своих военнослужащих, используя гражданское население как живой щит", - говорится в сообщении.

В населенном пункте Осипенко Запорожской области 23 августа отмечено прибытие 1500 военнослужащих российских оккупационных войск бурятской национальности, незаконно расквартированных в гражданских домах с местными жителями и на территории местной больницы.

Ранее мы писали, что в Михайловке Запорожской области между оккупантами произошел межэтнический конфликт. В результате стрельбы погибли более 20 солдат РФ.

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