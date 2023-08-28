У России осталось как минимум 585 дальнобойных ракет без учета Х-22.

Об этом сообщил заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

Дальнобойные ракеты включают:

270 "Искандеров";

140 "Калибров;

100 Х-101, Х -555 и Х-55;

75 "Кинжалов".

По словам замглавы ГУР, ракеты Х-101 Москва стала использовать реже из-за проблем с производством и стремления накопить их.

В то же время Скибицкий заявил, что Россия смогла нарастить производство своих ракет.

За август россияне могут выпустить около 118 ракет: шесть "Кинжалов", 30 "Искандер-М", 12 "Искандер-К", 20 "Калибров", 40 Х-101 и 10 модифицированных Х-22 (Х-32).

Ранее в ГУР озвучили возможную тактику ударов РФ по Украине этой осенью.

Война в Украине идет уже 551-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении. ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - селу к югу от Работино. Россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

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