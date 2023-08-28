В Полтавской области нашли тело третьего погибшего в результате ночной ракетной атаки РФ.

Об этом сообщает Полтавская ОВА.

Спасатели продолжают разбирать завалы, продолжаются поиски еще одного человека.

Прилет был по предприятию, производящему масло.

Сегодня мы сообщали, что в результате сегодняшнего ракетного удара в Полтавской области погибли два человека.

Война в Украине идет уже 551-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении. ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - селу к югу от Работино. Россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

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