Ночью 30 августа Киев подвергся ракетной атаке РФ.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате падения обломков ракет есть двое погибших и двое раненых.

Погибшие в Киеве люди - охранники предприятия, сообщили в городской военной администрации, комментируя ночную ракетную атаку. Им было - 26 и 36 лет.

Известно, что в Дарницком районе обломки упали на крышу торгового помещения, в Шевченковском - загорелось админздание.

"Такого мощного нападения Киев не ощущал с весны. Враг совершил массированную, комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет. Всего силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 враждебных целей", сообщили в КГВА.

Война в Украине идет уже 553-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Последние дни основные новости об активности украинских сил идут между Работино и Вербовым. По ситуации в самом Работино по-прежнему идет разная информация. Тем временем, в России обсуждают идею удара тактическим ядерным оружием по Ореховскому участку.

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