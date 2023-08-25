За минувшие сутки в Черниговской области пожарные ликвидировали шесть возгораний сухой травы. Погиб пожилой мужчина, с ожогами госпитализирована женщина.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем Telegram-канале.

"За прошедшие сутки огнеборцы ликвидировали шесть пожаров в экосистемах области. Трагический случай произошел вблизи с. Анисов Черниговского района. В результате пожара сухой травы на площади 1 га 87-летний мужчина получил термические ожоги 100% тела и был госпитализирован в больницу, где позже скончался.

Еще один пожар сухой травы произошел в с. Пархимов Черниговского района, где 60-летняя женщина получила термические ожоги 40% тела и была доставлена в больницу", - говорится в сообщении.

Спасатели предупредили, что каждое возгорание сухой травы может стать причиной не только масштабного пожара, но и в первую очередь несет угрозу здоровью и жизни людей.

Ранее мы рассказывали о сильном лесном пожаре, который произошел в мае под Киевом. В ГСЧС заявили, что в области обострилась ситуация и происходит все больше пожаров в природных экосистемах.

Также Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник призвал жителей Украины не жечь траву.