Железнодорожный районный суд Львова впервые принял решение взыскать с поджигателя сухой травы кроме штрафа еще и компенсацию в размере 134 тысячи гривен за работу пожарных.

Соответствующее решение суда опубликовано на сайте Единого реестра Украины.

Как сообщили в прокуратуре Львовской области, суд удовлетворил иск окружной прокуратуры города Жолква о взыскании с злоумышленника компенсации за выезд пожарных. По данным прокуроров, такое решение было принято впервые в Украине.

По данным материалов дела, в марте этого года в селе Мацошин 60-летний мужчина сжигал сухие листья и траву возле жилых и хозяйственных домов. Кто-то из очевидцев сообщил о пожаре местным спасателям. Они приехали и погасили огонь, который уже успел распространиться на площадь 400 м2.

Впоследствии работники ГСЧС установили имя поджигателя и выписали ему штраф 1700 грн (ст. 175 КУоАП). Мужчина уплатил этот штраф. После этого прокуратура подала в интересах ГСЧС иск в суд о возмещении ущерба, причиненного административным правонарушением. Речь идет о компенсации за выезд пожарных, тушивших возгорание сухой травы. Затраты пожарных на выезд и тушение сухостоя рассчитали по специальной формуле.

Суд принял решение взыскать с поджигателя более 134 тысяч гривен в пользу пожарных. Кроме того, злоумышленник должен оплатить еще 2,4 тыс. грн судебного сбора.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано во Львовском апелляционном суде.

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