"Страна" побывала в Шевченковском районе Киева, где обломки российской ракеты повредили несколько жилых домов.

В результате падения обломков в домах выбило окна и двери, в одной из квартир видны следы пожара, тротуары усеяны осколками. Также повреждены магазины, аптеки и медицинская лаборатория.

На данный момент местные жители вместе со строителями ликвидируют последствия утренней ракетной атаки: забивают досками окна и ремонтируют поврежденные части фасада. Возле места падения обломков дежурят несколько полицейских.

"Страна" пообщалась с одной из жительниц дома, которая в момент падения обломков находилась в квартире. По словам женщины, во время воздушной тревоги она не спускалась в укрытие, из-за чего осколки от окон полетели прямо на нее.

"Я спала, осколки полетели на меня, и в кровать немного прилетело. Ко мне приехали люди с работы, помогли и хотя бы пленкой заклеили окна", — рассказывает она.

При этом, как заявила местная жительница, городские власти еще не говорили о том, будут ли помогать с восстановлением жилья.

"Я еще жду, когда придут какие-то правоохранительные органы и, наверное, сделают акты повреждения. Потому что балкон я не могу закрыть, все повылетало. Есть осколки, которые пробили мне кухню. Если бы я встала попить водички ночью, осколок реально мог бы меня убить", - говорит женщина.

Она добавила, что еще не знает точную сумму убытков в случае, если ремонт придется делать самостоятельно.

"Я надеюсь, что мне, возможно, помогут волонтеры или КГГА. Сегодня я собираюсь оставаться и спать дома — мне некуда идти, здесь я сама", — сказала женщина.

Ранее сообщалось, что во время ночной атаки по Украине были сбиты все выпущенные 28 крылатых ракет и 15 из 16 дронов.

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