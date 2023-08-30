Этой ночью Россия атаковала территорию Украины крылатыми ракетами и ударными БПЛА. Всего зафиксировано 44 вражеских воздушных целей.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

28 ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55 были выпущены из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из Каспия и района Энгельса.

16 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с южного и северного направлений (Приморско-Ахтарск, Курск).

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено все 28 крылатых ракет и 15 ударных БПЛА типа Shahed-136/131", - написал Залужный.

Воздушные цели уничтожались в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей.

Напомним, ночью Киев подвергся массированной атаке РФ. В результате падения обломков ракет есть двое погибших и двое раненых.

Было зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Дарницком районах столицы. Обломки ракеты упали на крышу "Ашана" в Дарницком районе.

Также в одном из районов Киевской области в результате падения обломков ракет и "Шахедов" более шести частных домов повреждены, разрушены гаражные помещения, уничтожены два автомобиля. Есть пострадавшие.

Кроме того, россияне атаковали дронами Житомирскую область, повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно.