Во вторник, 29 августа, войска РФ в очередной раз обстреляли из артиллерии Купянск Харьковской области, зафиксировано попадание в предприятие. В результате обстрела погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли удары по Купянску. В результате артиллерийского обстрела погиб гражданский мужчина 45 лет. Повреждены здания мясокомбината, где погибший работал охранником", - написал он.

Также в городе поврежден многоквартирный дом и частное домовладение. 67-летний мужчина получил осколочное ранение, от госпитализации отказался.

Напомним, накануне войска РФ нанесли удары по Богодуховскому району Харьковской области. В результате обстрела погибла женщина.

Также мы сообщали, что в селе Подолы Купянского района Харьковской области два человека погибли в результате российского удара по кафе, еще один ранен.

Война в Украине идет уже 552-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2023 года в онлайне.

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