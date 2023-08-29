В Донецкой области за минувшие сутки от обстрелов погибли пять мирных жителей, четверо ранены.

Об этом сообщает Донецкая ОВА.

На Горловском направлении в Шаховской общине два человека погибли и один ранен. В Соледарской общине под огнем были Раздолевка, Васюковка и Федоровка.

На Лисичанском направлении один человек погиб в Лимане. В Северске повреждены дома на трех улицах.

Всего за сутки россияне убили пять жителей Донбасса, ранили еще четырех.

В полночь россияне нанесли ракетный удар по Дружковке — попали в зеленую зону.

На Волновахском направлении под обстрелами Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Богоявленка без жертв.

На Донецком направлении повреждены шесть домов в Курахово.

Ранее мы писали о том, что в РФ нанесла ракетный удар по Новокраматорскому машиностроительному заводу, один из цехов разрушен.

А также, что в оккупированной Горловке погибли более 20 тысяч жителей, мобилизованных в армию РФ.

Война в Украине идет уже 552-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вчера заявила, что ВСУ освободили Работино на Запорожском фронте. Часть российских военных пабликов подтверждает, что армия РФ оставила Работино. Другие пишут, что бои за село продолжаются и россияне удерживают южную его часть. При этом вчера ни Генштаб ВСУ, ни командующий Таврического направления, ни президент в отчете после Ставки, о взятии Работино не говорили.

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