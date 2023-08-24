Последствия обстрела Курахово. Фото: Facebook/don.gp.gov.ua

В центре Курахово Донецкой области под удар артиллерии попал супермаркет, ранены четыре человека.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура на своей странице в Facebook.

Заявляется, что четверо местных жительниц от 25 до 66 лет получили минно-взрывные травмы и ушибы, одну из них достали из-под завалов.

Еще один боеприпас попал в административное здание, возле которого загорелись два автомобиля.

Также повреждены объект критической инфраструктуры, окна и фасад многоквартирного жилого дома.

Последствия удара по Курахово

Последствия удара по Курахово

Последствия удара по Курахово

Последствия удара по Курахово

Последствия удара по Курахово

Последствия удара по Курахово

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