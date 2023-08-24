В центре Курахово Донецкой области под удар артиллерии попал супермаркет, ранены четыре человека.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура на своей странице в Facebook.

Заявляется, что четверо местных жительниц от 25 до 66 лет получили минно-взрывные травмы и ушибы, одну из них достали из-под завалов.

Еще один боеприпас попал в административное здание, возле которого загорелись два автомобиля.

Также повреждены объект критической инфраструктуры, окна и фасад многоквартирного жилого дома.

Ранее мы писали, что ночью россияне обстреляли Волчанск, возникли три пожара.

Война в Украине идет уже 547-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил о продвижении ВСУ в направлении Новопрокоповки на ореховском направлении. Это село южнее Работино, в которое накануне вошли украинские войска. Новопрокоповка находится на трассе, которая ведет в Токмак Запорожской области. Отдельные западные аналитики уже говорят, что украинские силы восточнее Работино вышли ко второй - основной - линии российской обороны.

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