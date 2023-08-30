Спасатели публикуют подробности последствий ночной атаки РФ по Киеву.

Предварительно падение обломков зафиксировано в Шевченковском и Дарницком районах города.

Дарницкий район: возник пожар на крыше магазина. Сообщение в Службу спасения поступило в 05:17. Пожар ликвидирован.

Шевченковский район: в 05:15 сразу поступило четыре вызова. Обломки рухнули на территорию одного из предприятий столицы с последующим горением. Пожар ликвидирован.

По другому вызову произошло возгорание на открытой местности на площади 10 кв. м.

По другим двум адресам вражеские обломки попали в нежилые застройки. Погибли два человека и еще один человек травмирован.

На месте происшествия работали 97 спасателей и 21 единица основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Фото ГСЧС

Напомним, что ночью Киев подвергся атаке ракетами и беспилотниками.

Также под ударом была Киевская область. Повреждения в результате атаки РФ есть и в Житомирской области.

Война в Украине идет уже 553-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2023 года в онлайне.

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