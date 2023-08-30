В Житомирской области дроны атаковали один из объектов инфраструктуры. Часть воздушных целей была сбита. Обломками беспилотника были частично повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

"Благодаря эффективной работе подразделений противовоздушной обороны часть воздушных целей была сбита", - написал Бунечко.

Очаги возгорания уже ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. Информация о масштабе повреждений, по словам начальника ОВА, уточняется.

Также сегодня ночью Киев подвергся ракетной атаке РФ. В результате падения обломков ракет есть двое погибших и двое раненых. в Дарницком районе обломки упали на крышу торгового помещения, в Шевченковском - загорелось админздание.

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